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En tierra lejana | 17 de marzo

“Ten miedo de mí”: Sadakat admite que disparó a Alya…¡y que lo haría otra vez!

¡Máxima tensión! El secreto mejor guardado de los Albora ha saltado por los aires. Sadakat ha entrado en la habitación de Alya y ha confesado que ella apretó el gatillo para quitarla de en medio.

“Ten miedo de mí”: Sadakat admite que disparó a Alya…¡y que lo haría otra vez!

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La mentira de Cihan ha durado muy poco. Mientras él intentaba convencer a Alya de que llamaría a la policía con una excusa, su madre ha aparecido para dar un golpe en la mesa. Sin remordimientos, se ha plantado frente a su nuera y ha confesado: “Fui yo quien lo hizo. Ten miedo de mí”.

Alya, destrozada y entre lágrimas, no solo ha tenido que encajar que su suegra intentó matarla, sino también la traición de Cihan y Nare. La joven se ha dado cuenta de que todos lo sabían y se lo ocultaron: “¿Cómo habéis podido callaros? Debería daros vergüenza”, les ha gritado fuera de sí mientras intentaba levantarse de la cama para huir de esa casa de locos.

Pero la lengua de Sadakat no tiene freno. Para justificar su crueldad, la matriarca ha sacado a la luz un fantasma del pasado: Seyda. Ha comparado a Alya con la exmujer de Cihan, acusándola de ser una marioneta de los enemigos para destrozar a la familia. Según la jefa del clan, Seyda solo quería llevarse a Cihan a la cama para luego "cortarle el cuello".

Alya sabe que duerme bajo el mismo techo que su posible asesina y que el hombre en el que confiaba le ha mentido a la cara. ¿Podrá Cihan recuperar el perdón de Alya? ¡El drama está servido!

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¿Quién es realmente Alya?: Cihan aprovecha la inocencia de su sobrino para descubrir el pasado de su cuñada

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