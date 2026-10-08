El momento más drag de Ana Locking y Supremme de Luxe en Pasapalabra al ritmo de ‘Ma Baker’

“Me gusta mucho esta canción para vosotras”, les ha comentado Roberto Leal a Ana Locking y Supremme de Luxe. El presentador tenía la intuición de que, tras el pinchazo del programa anterior, esta vez sí iban a acertar pronto en La Pista. Efectivamente, con el primer fragmento las invitadas se han dado cuenta de que el tema estaba en su terreno.

Supremme ha tenido la oportunidad de ganar, pero su intuición la ha llevado por ‘Daddy Cool’. “Estos tienes las canciones muy iguales todas”, ha comentado sobre Boney M. Sin embargo, tenía dudas y Roberto le ha confirmado que no había acertado. Con el rebote, Ana estaba más segura de su respuesta: ‘Ma Baker’, y es la que le ha dado el pleno.

El presentador les ha pedido la guinda a ambas invitadas: que salieran a bailar. Ana y Supremme se han levantado de sus asientos para dejarse llevar por la música y desplegar en el plató toda la fantasía que caracteriza a Drag Race España. ¡No te lo pierdas en el vídeo!