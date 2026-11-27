Cris ha protagonizado una de las mejores jugadas del día cuando, en un solo panel, conseguía enfundarse nada menos que 1.900€. Una cifra lo suficientemente alta como para asegurarse el paso a la Gran Final.

Gracias a Isa y un Se lo doy, la concursante ha recibido una Ayuda Final sin hacer absolutamente nada. Una ayuda que ha llegado en forma de consonante extra, consiguiendo que la pantalla de Brian quedara iluminada prácticamente al completo. Tanto es así que, en apenas dos segundos, Cris ya había resuelto el panel.

Con la emoción palpable en su rostro, esperaba con ganas las noticias de Jorge Fernández. El presentador ha abierto el rostro y le ha dado una muy buena noticia: ¡4.000€ más para su bolsillo! De este modo, la concursante se ha ido a casa con más de 6.000€, llevándose también una experiencia que jamás olvidará.