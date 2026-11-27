La visita de Toscana Viar al programa de Joseba Arguiñano ha dado pie a un análisis del mundo de la nutrición no solo en el ámbito deportivo, sino también en lo que respecta al día a día de las personas. Y es que, como profesional de alto nivel en este sector, sus consejos pueden ser clave para cambiar los hábitos que seguimos en términos alimenticios.

“Lo primero es ver bien, hacemos como un tercer grado al principio, qué es lo que hacemos”, comienza explicando: “La salud son muchas patas”. Es decir, antes de diseñar planes dietéticos, es importante “ver toda la foto” para comprender en profundidad al paciente y “los objetivos”.

“Hay que empezar por los cambios más pequeños y fáciles que te den resultados más grandes”, continuaba, haciendo hincapié en la importancia de “verse mejor, sentirse mejor y tener ganas de seguir cuidándose”. Porque, a diferencia de lo que mucha gente suele creer, es fundamental disfrutar de los nuevos hábitos alimenticios: “No hay que hacer cosas que te hagan sufrir”.

Todo ello señalando que “a veces no tenemos tan clara la teoría”, yendo “a la guinda del pastel cuando el pastel todavía no está”. ¿Quieres ver sus declaraciones completas? Puedes hacerlo en el vídeo de arriba.