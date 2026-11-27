Yaren Güldiken se ha dado a conocer entre los espectadores de En tierra lejana gracias a su papel de Pakize. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que esta ha sido su primera experiencia trabajando en una serie de televisión, después de haber participado en varios proyectos para plataformas digitales.

En una entrevista en el programa de YouTube de Beste Sırapınar, recogida por Kanal D, la actriz ha reconocido que no imaginaba la repercusión que tendría la ficción. “En tierra lejana ha sido mi primer trabajo en televisión. No esperaba que tuviera tanto impacto”, ha explicado.

La intérprete también ha contado que su personaje ha cambiado mucho desde el comienzo de la historia y que ella misma ha evolucionado mientras le daba vida. De hecho, ha aprovechado los primeros meses de rodaje para conocer mejor Mardin, la ciudad turca donde se graba la serie.

“Recorrí las calles con mi mochila y observé a las chicas de Mardin”, ha recordado. Una experiencia que le ha ayudado a comprender mejor cómo es Pakize y cómo se comporta dentro de la mansión Albora.

Además, Yaren ha hablado de la relación de su personaje con Kadir, interpretado por Burak Şafak. Aunque ha reconocido que Pakize se comunica con él de una manera que ella nunca utilizaría, también ha asegurado que entiende sus reacciones.

La actriz ha comparado su relación con la de dos niños que se gustan y se demuestran cariño tirándose del pelo. Pakize sabe perfectamente que Kadir está interesado en ella y, según Yaren, esa atención le gusta cada vez más.