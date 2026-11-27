Esta tarde, a partir de las 17:00h, en Y ahora Sonsoles analizaremos cada detalle del debate a cuatro que ha enfrentado a los líderes de los principales partidos políticos de nuestro país. Un debate que tiene lugar en la recta final de la campaña electoral.

El 29 de noviembre los ciudadanos tienen una cita con la democracia, y los políticos aprovechan hasta el último segundo para ganar votos. Por eso también estaremos pendientes de todo lo que ocurra en el cierre de campaña.

Además, Sonsoles Ónega recibe en el plató a Mónica Carrillo que, tras seis años sin publicar libro, regresa con 'El día menos mal'. Habra tiempo para todo, desde descubrir los secretos de estas nuevas páginas, hasta conocer su lado más personal e íntimo.

Todo esto, y mucho más, esta tarde, a partir de las 17:00h en Y ahora Sonsoles, en Antena 3.