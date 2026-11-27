El cocinero vuelve a sorprender en Cocina abierta de Karlos Arguiñano con una propuesta dulce: chulas de calabaza. Se trata de una receta típica de la gastronomía gallega que destaca por su sencillez y su sabor tradicional.

Este postre es una alternativa para aprovechar la calabaza en la cocina y preparar un dulce diferente. Arguiñano demuestra una vez más que las recetas de siempre siguen teniendo un lugar especial en nuestros hogares.