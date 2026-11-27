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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano enseña a preparar chulas de calabaza, un dulce típico de Galicia perfecto para hacer en casa
El cocinero recupera una receta tradicional gallega con la calabaza como protagonista. Un postre casero con el que disfrutar de los sabores de siempre.
El cocinero vuelve a sorprender en Cocina abierta de Karlos Arguiñano con una propuesta dulce: chulas de calabaza. Se trata de una receta típica de la gastronomía gallega que destaca por su sencillez y su sabor tradicional.
Este postre es una alternativa para aprovechar la calabaza en la cocina y preparar un dulce diferente. Arguiñano demuestra una vez más que las recetas de siempre siguen teniendo un lugar especial en nuestros hogares.