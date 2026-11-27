Minuto a minuto
La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en la primera Semifinal
Los dieciséis talents que han conseguido llegar a los Directos de La Voz afrontan una noche decisiva en la que tendrán que demostrar todo su talento para seguir luchando por la victoria.
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¡Arrancan los esperados Directos de La Voz 2026! Después de semanas repletas de emoción, actuaciones inolvidables y decisiones muy complicadas, los dieciséis mejores talents de la edición vuelven al escenario para afrontar la primera Semifinal.
Lola Índigo, Mika, Pablo López y Melendi llegan a esta nueva fase con cuatro voces en cada uno de sus equipos. Los artistas tendrán que sacar a relucir su mejor versión en una noche en la que el público volverá a tener un papel fundamental.
¡Cada vez queda menos para descubrir quién se convertirá en la mejor voz de nuestro país! ¡Sigue aquí el minuto a minuto de todo lo que ocurre antes y durante la primera Semifinal de La Voz 2026!
¡Esta noche arrancan los Directos de La Voz 2026!
¡Ha llegado uno de los momentos más esperados de la edición! Después de semanas llenas de talento, emoción y actuaciones inolvidables, La Voz estrena esta noche, a las 22:00 horas en Antena 3, sus esperados Directos.
Los dieciséis mejores talents de la edición afrontan una primera Semifinal decisiva para seguir luchando por su sueño. ¡Comienza la cuenta atrás para conocer al ganador de La Voz 2026!
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