¡Arrancan los esperados Directos de La Voz 2026! Después de semanas repletas de emoción, actuaciones inolvidables y decisiones muy complicadas, los dieciséis mejores talents de la edición vuelven al escenario para afrontar la primera Semifinal.

Lola Índigo, Mika, Pablo López y Melendi llegan a esta nueva fase con cuatro voces en cada uno de sus equipos. Los artistas tendrán que sacar a relucir su mejor versión en una noche en la que el público volverá a tener un papel fundamental.

¡Cada vez queda menos para descubrir quién se convertirá en la mejor voz de nuestro país! ¡Sigue aquí el minuto a minuto de todo lo que ocurre antes y durante la primera Semifinal de La Voz 2026!