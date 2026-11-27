El equipo de Y ahora Sonsoles se adentra en una cena de empresa, donde cada uno es de un perfil totalmente distinto, para ver que se siente durante el debate entre los cuatro principales líderes de los partidos políticos.

"Deberían haber elegido otro día para la cena porque queríamos ver todo el debate" confesaba una señora. Entre canapé y canapé se deciden los votos: "A ver en el último minuto donde echamos el sobrecito", puntualiza uno de los asistentes.

Nadie de los invitados se perdía detalle de lo que decían o dejaban de decir los representantes políticos. ¿Estamos ante la antesala de lo que se vivirá en las cenas de Navidad?

No te pierdas los mejores momentos en el vídeo de arriba.