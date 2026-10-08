¿Cuál es el color “aloque”? David pinta su victoria en AlaZ y Moisés se lo toma con humor

Tener a Ana Locking entre los invitados y sorprenderla con un nuevo color, es el momento que David ha protagonizado en AlaZ y con el que ha terminado de pintar su victoria. Gracias al concursante barcelonés, la diseñadora ha descubierto el significado de “aloque”. Por su parte, Moisés se ha quedado rozando el empate y ha puesto un toque de humor al desenlace. Ha mostrado casi tanta resignación como en La Pista de este programa.

La prueba ha transcurrido bastante igualada, como bien ha reflejado un parcial de empate a 14 al que ambos han llegado tras sendas jugadas de ocho aciertos. David se ha ido despegando ligeramente de su rival, abriendo la brecha al terminar la primera ronda tras un turno en el que ha puesto un exigente 22-18 en el marcador.

Moisés ha vuelto a acercarse, hasta los 21 aciertos, pero ha sido entonces cuando David ha enseñado a todos lo que es el color “aloque”. Se ha quedado a dos letras del bote de 1.132.000 euros y se ha pensado varios turnos sus preguntas pendientes, hasta que ha decidido plantarse.

Con mucho humor, Moisés ha reconocido que veía complicada la remontada. Ha fallado en su primer intento y ha sacado un acierto inesperado. Ya dando el duelo por perdido, ha apurado para poner el broche con una improvisado y divertido guiño a Supremme de Luxe. ¡Disfruta de lo mejor de este espectacular AlaZ en el vídeo!