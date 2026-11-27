Durante el Panel de la Letra Oculta, Cris había logrado hacerse con el Supercomodín. De este modo, la concursante podía elegir entre gastar una Doble letra, un Comodín o una Ayuda Final. Tres gajos igual de buenos que siempre es bueno tener.

Con la pista “ley de Murphy en el gimnasio”, Cris se enfrentaba a la pantalla de Brian completamente vacía. Tirada a tirada y comprando vocales, ha logrado mejorar las perspectivas. Ahora bien, la verdadera locura se ha desatado cuando caía en la casilla de 200€ y multiplicaba esta cifra por cinco.

En un abrir y cerrar de ojos, la concursante se ha plantado con 1.300€. El público la ha animado a aprovechar su Supercomodín y gastar la Doble letra. Un riesgo elevado, teniendo en cuenta que renunciaba al salvoconducto que implica tener un Comodín en el atril.

“Hay gente que se echa las manos a la cabeza”, ha comentado Jorge Fernández. Sin embargo, al hacerlo, Cris ha llegado a los 1.900€ en el marcador y ha logrado averiguar qué ponía en el panel. Acto seguido lo ha resuelto y el público le ha regalado una más que merecida ola.