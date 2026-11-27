Si bien Cris apuntaba maneras para llegar a la Gran Final después de resolver un espectacular panel de 1.900€, el Panel con Bote puede cambiar las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Después de que perdiera el turno con una Quiebra, Isa se ha propuesto robarle el sitio tirada a tirada.

Ahora bien, antes de que las probabilidades se pusieran de cara, la concursante ha cedido su Ayuda Final a Cris tras caer en un Se lo doy. Una situación que ha logrado revertir en sus siguientes lanzamientos, alcanzando un marcador de 550€.

Desde ese momento, sabiendo ya cuál era la respuesta correcta, Isa se ha dispuesto ir a por el Bote. Al menos, eso es lo que afirmaba. Sin embargo, intento tras intento, Jorge Fernández le recriminaba que no estaba apuntando realmente: simplemente lanzaba cerca, pero evitando riesgos y con ellos la casilla dorada.

Cuando ha llegado a los 850€, ha optado por dejar de perseguir el Bote, que ya estaba en 2.075€. La concursante ha resuelto el panel, renunciando a la Gran Final; mientras que el presentador le recordaba su falta de ambición: “Tus tiradas realmente no eran de Bote, eran a pasar el Pierde turno y a pasar la mitad”.

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