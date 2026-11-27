Después de 47 años sobre los escenarios, Medina Azahara ha puesto fin a su trayectoria. Su fundador y vocalista, Manuel Martínez, ha explicado a Sonsoles Ónega que decidieron despedirse por todo lo alto debido al paso de los años.

Durante la entrevista en Y ahora Sonsoles, el artista también ha hablado de los egos y conflictos internos que provocaron cambios en la formación. Sin embargo, el momento más emotivo ha llegado al recordar la enfermedad y muerte de su hijo, a quien considera uno de los mejores músicos y cantantes de España.