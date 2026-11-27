El debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal se convirtió en uno de los momentos más tensos de la campaña electoral del 29N. Los candidatos protagonizaron numerosos enfrentamientos, con fuertes acusaciones sobre la gestión del Gobierno, la corrupción, la violencia machista, la inmigración y la política exterior.

El periodista que fue el primer moderador en un debate en España, ha analizado todo el debate y ha desvelado las palabras de Ada Colau justo antes de entrar al debate.

"Fue un debate duro, tenso y eficaz, porque cada uno podía decir lo que quería y dirigirse a su público. Eso es lo esencial", cuenta González Campo. Además añade que hay una frase mucho más impactante que el "calladita" de Feijóo y esa es, según Manuel Campo Vidal la frase de Figaredo (Vox) diciendo que iban a hacer recortes sociales de 112 mil millones de euros.

Los debates, como columna vertebral en campaña

El periodista ha explicado que los debates se han convertido en la columna vertebral de la campaña: "Los españoles están interesados en el debate, son muy importantes y esa información de que sólo influyen en el uno por ciento, no lo sabemos".

"Sin embargo, las mismas encuestas dicen que hay un nivel de personas que deciden más tarde, un 20% probablemente y pueden haber sido influidos por un debate, porque genera participación", ha explicado el periodista.

El secreto de Ada Colau

La que me sorprendió fue Ada Colau con un momento que solo vivimos nosotros en la recepción: "Ella no se escondió de decirnos que estaba nerviosa. Es muy sincero decirlo, eso nos hizo pensar que cuando entráramos al debate con estos tres tiburones políticos, probablemente la dejarían en un rincón apartada, pero cuando entró allí demostró otra cosa", ha querido desvelar Campo Vidal.

"Yo agradecí mucho la sinceridad, pero en todo caso, cuando llegó al terreno se le fueron los nervios, fue muy eficaz planteando el debate y estuvo bien complicando a la gente con preguntas difíciles", apostilla.

Sobre el cambio de Pedro Sánchez

También ha sido preguntado por el cambio de Pedro Sánchez tras el cara a cara y ha querido responder sobre el traje y las luces: "El primer Sánchez si tenía el traje condicionado o estudiado, me contaba un experto que ahora las luces tiene una cierta tendencia al amarillo y eso le hacía un reflejo dándole una sensación un poco enfermiza. Pero en cambio ayer volvió al traje clásico".

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