El 29 de noviembre de 2026, los ciudados españoles tienen una cita con la democracia para ejercer su derecho al voto. Hemos vivido una campaña política que se notaba en activo incluso antes de la fecha de inicio oficial. Tras el debate a cuatro entre los principales partidos políticos, los mítines finales y alguna que otra publicación en redes sociales, llega el fin.

En Y ahora Sonsoles hemos contado con la presencia de Iván Redondo, analista político: "Este es el debate que el equipo de Feijóo no quiso hacer", ha señalando añadiendo que a Pedro Sánchez le vino bien la presencia y actitud de Ada Colau: "Se vio una cooperación virtuosa, nace una nueva vicepresidencia".

El debate a cuatro, protagonizado por los líderes de los partidos políticos con más peso en las urnas como determinaban las encuestas, ha dejado momento que no se olvidaran. Sobre todo, quedará para la memoria expresiones que van desde los buitres hasta la mili, pasando por el "calladita": "El dedito le destruye completamente", analiza el experto.

También hemos conseguido fijarnos en aquellos detalles en los que el ojo no siempre se fija: la actitud. Desde sus gestos, sus saludos, llegadas y salidas, todo comunicaba en un debate clave en la democracia ¿Y después del debate? Los cuatro candidatos acudieron a las sedes de sus partidos donde no faltaron bailes, música y discursos donde el vendedor era cada uno de ellos.

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