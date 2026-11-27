El accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) cuenta con 69 víctimas mortales entre las que se encuentra Antonio Vázquez, hermano del torero Curro Vázquez. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con, Fran Vázquez, hijo del fallecido: "Poco a poco", resume en relación al duelo.

"Esas 48 horas jamás las podré olvidar, fueron una pesadilla minuto a minuto" señala el hijo de Antonio Vázquez en relación a las horas en las que no sabía absolutamenta nada del cuerpo de su padre: "En Atocha todo era un caos".

Cuando viajaba a Toledo, Antonio Vázquez iba feliz porque creía que ahí estaría su padre sano y salvo, pero al llegar le aseguraron que ahí no estaba: "Imagínate, decidimos buscarle por todos los hospitales, con la esperanza de que fuera uno de los heridos no identificados".

"La muerte de un hermano es muy duro siempre. Pero en estas condiciones te tiene la cabeza abombada todo el día", confesaba Curro Vázquez en una entrevista para Espejo Público: "Todavía no ha habido una llamada para preguntar cómo estamos ni para darnos el pésame".

"Ni 72.000 euros ni un millón de euros, no es que me parezca ridículo, me parece insultante" señala Fran dejando claro que no hay dinero que recompense lo que daría por volver a abrazar a su padre: "Lo único que pido a la justicia es que agilice los trámites y depure responsabilidades".

Emociónate con la entrevista al completo a Fran Vázquez, hijo de Antonio Vázquez, en la vídeo de arriba.