¿Qué son “yales”? Roberto Leal desata las risas con un chiste sobre el reguetón de Don Omar

“El verano del año 2004 dio mucho de sí”, ha afirmado Roberto Leal sobre las canciones que entonces fueron un éxito. Hubo tantas que han protagonizado la prueba Palabras Cruzadas para los dos equipos de Pasapalabra. Eso sí, tanto el naranja como el azul han sufrido mucho para completar frases y estribillos, dejando también numerosas anécdotas con sus ocurrentes respuestas.

La temática se le ha resistido tanto a Rosa que entre ella, Nerea Rodríguez y Poty sólo han sacado tres respuestas y se han dejado cinco pendientes. Lo curioso es que una de ellas era parte del estribillo de ‘Dale, Don Dale’, un reguetón ya inolvidable para la concursante porque por bailó por primera vez en Pasapalabra con este temazo.

Al hilo de esta canción y de su letra, Nerea ha preguntado “qué son ‘yales’”. “Lo he cantado toda la vida pero no sé lo que es”, ha reconocido. Parecía que Roberto iba a resolver su duda pero ha sorprendido con un hilarante chiste que ha provocado las risas en el plató. ¡No te lo pierdas en el vídeo!