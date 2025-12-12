Lo nunca visto en La Pista: hasta Roberto Leal explica lo ocurrido entre Andy y Antonia San Juan

Antena3
Mejores momentos | 12 de diciembre

La actriz se ha llevado una de las victorias más sorprendentes ocurridas en la prueba musical gracias a una suma de casualidades.

Alberto Mendo
Publicado:

¡De chiripa! Antonia San Juan puede decir que se ha aliado con la suerte y que los planetas se han alineado a su favor, todo a la vez, en su primer duelo contra Andy en La Pista de Pasapalabra. La actriz y el cantante forman parte del nuevo cuarteto de invitados, junto con Jesús Álvarez y Paola Dominguín. En el caso de Andy, es su primera visita a este plató sin Lucas tras el fin del icónico dúo, algo que no ha pasado desapercibido en la bienvenida que le ha dado Roberto Leal.

Andy, por primera vez sin Lucas en Pasapalabra tras el fin de su icónico dúo: “Han cambiado mucho las cosas”

La canción que les ha tocado a Andy y a Antonia en La Pista les ha llevado al año 1992. A partir de ahí, se ha ido desencadenando una serie de curiosas casualidades. Tras escuchar el primer fragmento, parecía que los dos invitados desistían incluso de dar al pulsador hasta que el cantante se ha atrevido. “¿Puede ser Rosario Flores?”, ha preguntado. Sin embargo, se ha quedado en blanco al tratar de recordar alguna de sus canciones.

El turno ha pasado a Antonia, que ha tirado del hilo que había dejado su rival apostando por el tema ‘Mi gato’. “Os voy a contar lo que ha pasado aquí”, ha intervenido Roberto para explicar la situación. Como resumen, el presentador ha renombrado al cantante como “Andy I de España, el generoso”, algo de lo que el invitado parecía arrepentirse. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

