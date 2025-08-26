Manu pasa de la remontada... ¿al bote de 2.038.000 euros?: máximo suspense en El Rosco

Un duelo que empezaba desigualado por la diferencia de segundos ha terminado lleno de suspense. Manu y Rosa han disputado un cara a cara frenético en El Rosco, luchando por un bote de 2.038.000 euros. El madrileño ha sido el encargado de empezar la prueba tras acumular más segundos en las pruebas y especialmente por el doloroso fallo del equipo azul en el ¿Dónde Están? en el último momento.

El comienzo de los dos concursantes en este Rosco ha sido idéntico: seis aciertos para arrancar. Después, Rosa ha ido ganando ventaja hasta completar la primera vuelta con 20 letras en verde y ha mantenido una distancia cómoda hasta el final. Cuando se ha plantado, los marcadores reflejaban un emocionante 22-18.

Manu ha ido a por la remontada, sabiendo que no debía concederse ni un error. Los ha evitado y ha conseguido el empate. Ha sido el momento de decidir si arriesgar o firmar tablas. ¡Descubre el desenlace en el vídeo!