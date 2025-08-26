Antena 3 LogoAntena3
El concursante necesitaba igualar los 22 aciertos con los que Rosa se había plantado y, tras lograr ese empate, ha sopesado sus opciones de seguir arriesgando.

Manu pasa de la remontada... ¿al bote de 2.038.000 euros?: máximo suspense en El Rosco

Alberto Mendo
Un duelo que empezaba desigualado por la diferencia de segundos ha terminado lleno de suspense. Manu y Rosa han disputado un cara a cara frenético en El Rosco, luchando por un bote de 2.038.000 euros. El madrileño ha sido el encargado de empezar la prueba tras acumular más segundos en las pruebas y especialmente por el doloroso fallo del equipo azul en el ¿Dónde Están? en el último momento.

El increíble final de Poty a punto de resolver el ¿Dónde Están?: “¡Qué fastidio!”

El comienzo de los dos concursantes en este Rosco ha sido idéntico: seis aciertos para arrancar. Después, Rosa ha ido ganando ventaja hasta completar la primera vuelta con 20 letras en verde y ha mantenido una distancia cómoda hasta el final. Cuando se ha plantado, los marcadores reflejaban un emocionante 22-18.

Manu ha ido a por la remontada, sabiendo que no debía concederse ni un error. Los ha evitado y ha conseguido el empate. Ha sido el momento de decidir si arriesgar o firmar tablas. ¡Descubre el desenlace en el vídeo!

Manu pasa de la remontada... ¿al bote de 2.038.000 euros?: máximo suspense en El Rosco

Manu pasa de la remontada... ¿al bote de 2.038.000 euros?: máximo suspense en El Rosco

