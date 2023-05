El nuevo ‘zasca’ de Marta a Roberto Leal: “Estoy escarmentadita”

Marta mantiene su pique con Roberto Leal en 'Pasapalabra' cuando llega la prueba de 'La Pista'. El origen es la picardía del presentador de dejar cantar haciendo creer que han acertado la canción para acabar diciendo que no es la correcta. Ya le ha pasado en un par de ocasiones a la concursante y, por eso, ha asegurado que está "escarmentadita".

Ha ocurrido cuando ha sonado el segundo fragmento del tema en su nuevo duelo musical frente a Encarni. Como vaticinaba Roberto, ya iban a reconocer la canción y así ha sido. Marta, más rápida con el pulsador, ha comenzado con el estribillo, que también es el título: 'Always on my mind'. Ha empezado... pero se ha frenado.