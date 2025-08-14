Publicidad
Para 4 personas
Joseba Arguiñano fusiona rape, panceta y alcachofas en un plato lleno de sabor
La receta combina tres elaboraciones: crema de panceta, alcachofas salteadas y lomo de rape cocinado con mantequilla y limón, todo presentado con un toque de perejil fresco.
Joseba Arguiñano prepara una crema de panceta con cebolleta, vino, nata y leche, que se tritura y cuela para lograr una textura fina. Las alcachofas se cocinan con ajo y caldo.
El rape se corta en tacos, se sazona y se cocina en mantequilla con ralladura de limón. El plato se monta con la crema como base, seguido de las alcachofas y el pescado.