Cristina Ibarrola (UPN): "Tenemos gobiernos preocupados por tapar el siguiente escándalo"

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha reclamado este jueves la convocatoria de elecciones tanto en Navarra como en el conjunto de España tras el llamado "caso Zapatero". En una entrevista en directo con Espejo Público, la dirigente regionalista ha cargado duramente contra el Ejecutivo central y el Gobierno navarro, asegurando que la situación política actual es "humillante" para los ciudadanos.

Ibarrola ha afirmado que "sobran razones" para adelantar las elecciones y ha acusado al PSOE de estar rodeado de escándalos y sospechas de corrupción. "Es humillante para los españoles y para los navarros tener gobiernos liderados por un partido con dirigentes del PSOE a los que acecha la corrupción y por liderar, presuntamente, organizaciones criminales o por tráfico de influencias", ha declarado durante su intervención.

"Sánchez llegó para limpiar las instituciones"

La líder de UPN también ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de haber deteriorado la imagen institucional del país. "Sánchez llegó al Gobierno para, supuestamente, limpiar instituciones y lo que ha hecho es degradarlas al máximo", ha sostenido.

En este sentido, Ibarrola ha criticado la gestión tanto del Ejecutivo nacional como del Gobierno foral, asegurando que ambos están centrados en resistir políticamente ante las polémicas que van apareciendo. Según ha dicho, "tenemos gobiernos, tanto en Navarra como en España, que están preocupados por tapar el siguiente escándalo al que parece que los ciudadanos tenemos que terminar acostumbrándonos".

UPN insiste en el adelanto electoral

Las declaraciones de la presidenta llegan en un contexto de creciente tensión política y de cruce de acusaciones entre los distintos partidos. Desde UPN consideran que la situación actual justifica un cambio político inmediato y sostiene que la ciudadanía merece acudir de nuevo a las urnas.

Ibarrola ha defendido que Navarra necesita "estabilidad y credibilidad institucional" y ha insistido en que la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas "se está deteriorando gravemente" por la sucesión de casos y polémicas que afectan al entorno socialista.

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