Mejores momentos | 20 de mayo
El cambio de Marta Poveda gracias a Rihanna: de amagar con irse de Pasapalabra a ganar en La Pista
La actriz ha pasado en un instante de querer marcharse del concurso a acertar la canción y ganar su duelo contra Fernando Guillén Cuervo.
Publicidad
A los guionistas de Pasapalabra les gusta jugar al despiste también en La Pista. De vez en cuando, con canciones que son fáciles, ponen como primer fragmento una parte menos conocida. Consiguen despistar y, de paso, que invitados o concursantes tengan que repasar un poco más en su memoria musical. Marta Poveda ha comprobado cómo un tema que le parecía imposible lo tenía, en realidad, muy escuchado.
Marta y Fernando Guillén Cuervo han viajado al año 2008 y se han encontrado con un primer fragmento muy rapeado que les ha llevado a la confusión. La actriz incluso se ha frustrado un poco más con el verso de la letra: “Yo quisiera irme a casa”. Roberto Leal ha tenido que tranquilizarla asegurando que quizá un poco más de música les aclaraba todo.
Efectivamente, Marta se ha dado cuenta de que era Rihanna. Además, recordando que el verso incluía la palabra “rainning”, ha tirado de lógica para responder ‘Umbrella’ y llevarse los tres segundos aún en juego para Javier. “Y te querías ir”, le ha reprochado Roberto. ¡Dale al play!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad