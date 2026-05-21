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La anécdota de Luis Fonsi con un niño antes de un concierto: "Tienes que ir despacito"

El coach también desvela con qué talent haría un dúo y todo lo que le enseñan sus hijos cada día.

Luis Fonsi, coach de La Voz Kids 2026

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Luis Fonsi se ha enfrentado al divertido ‘Chat GPT’ de La Voz Kids, donde ha respondido a algunas de las preguntas más curiosas sobre su experiencia en el programa y su lado más personal. El coach puertorriqueño no dudó en sincerarse sobre los talents, su familia y los momentos más divertidos que ha vivido junto a los niños.

Entre sus confesiones más inesperadas, Fonsi reveló que, si pudiera formar un dúo con uno de los pequeños artistas de esta edición, sería con Enzo. El motivo tiene mucho que ver con una canción muy especial para él: “Cantó ‘Roma’, una de mis canciones favoritas”, explicó el coach.

Además, el artista habló con emoción sobre sus hijos y reconoció que muchas veces son ellos quienes le dan los mejores consejos: “Me dicen cosas que hacen que valore lo que verdaderamente es importante”, confesó.

Pero uno de los momentos más divertidos llegó cuando recordó la frase más graciosa que le ha dicho un niño antes de subir al escenario: “¿Por qué vas tan rápido? Tienes que ir des-pa-ci-to”, contó entre risas. Aunque él mismo reconoce que es “un chiste viejo”, admite que cuando viene de un niño siempre tiene mucha más gracia.

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