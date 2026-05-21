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Mejores momentos | 21 de mayo

¡Cómo le ha dado la vuelta a la tortilla! Carlos adelanta a Iván al caer en el Bote de La ruleta de la suerte

Si antes lo hemos visto quedarse con la miel en los labios, ahora ha dado un giro al concurso con el Bote.

¡Cómo le ha dado la vuelta a la tortilla! Carlos adelanta a Iván al caer en el Bote de La ruleta de la suerte

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"Vaya último panel más bueno que has hecho", le afirma Jorge Fernández a Carlos. El concursante del atril rojo ha conseguido darle la vuelta al concurso de una forma vertiginosa.

Si al principio lo veíamos perder todo lo que tenía acumulado al equivocarse al resolver un panel, ahora ha adelantado a su compañero del atril amarillo por goleada.

Carlos ha conseguido, tras caer en el Bote y resolver, pasar a la Final de La ruleta de la suerte con 3.392 euros. ¡Vaya dineral!

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