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"Estoy sorprendida de no venirme abajo": los concursantes confiesan si están satisfechos con las notas que les ha puesto el jurado

Los participantes de este año hacen balance de las puntuaciones que han recibido hasta ahora y algunos desvelan que se están sorprendiendo a sí mismos.

"Estoy sorprendida de no venirme abajo": los concursantes confiesan si están satisfechos con las notas que les ha puesto el jurado

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Patri Bea
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Los concursantes de Tu cara me suena lo están dando todo en esta decimotercera edición. Hasta ahora, J Kbello, María Parrado, Sole Giménez y Cristina Castaño son los participantes que han conseguido ganar alguna gala, aunque no son los únicos a los que le ha caído algún doce.

Entre ensayo y ensayo, hemos podido hablar con los concursantes de esta edición para preguntarles si están satisfechos con las notas que el jurado les ha puesto hasta ahora y, en general, todos están bastante satisfechos.

Aníbal Gómez nos ha confesado que venía con la mentalidad de recibir todos los cuatros, pero, a excepción de la primera gala, está teniendo notas mucho mejores de lo que esperaba: "El jurado me está valorando bastante bien".

Paula Koops, que siempre lo ha pasado mal en el colegio con las notas, ha desvelado: "Estoy muy sorprendida de mí misma. De no venirme abajo". ¡Escucha todo lo que nos han contado los concursantes en el vídeo de arriba!

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