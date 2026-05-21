¿Veremos imputadas a las hijas de Zapatero? "Acabarán siendo citadas"

El Caso Zapatero no ha hecho más que empezar. El expresidente ha sido citado el próximo 2 de junio por la Audiencia Nacional como investigado por los presuntos delitos de trafico de influencias, organización criminal y falsedad. El juez le sitúa al frente de una trama para conseguir el rescate de la aerolínea Plus Ultra gracias a la red de contactos e influencias de Zapatero. A cambio, el expresidente habría recibido comisiones millonarias a través de la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante.

Es la primera vez en la historia de nuestra democracia que un presidente del Gobierno es investigado. El auto del juez Calama también apunta a la actividad de la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav S.L, que también se habría llevado mordidas de la trama. En concreto, según las cifras aportadas por Calama, el expresidente habría percibido 1.525.078 euros y Laura y Alba Zapatero Espinosa, 423.779.

Según el auto del magistrado, Whathefav S.L. actuaba “como sociedad finalista”. La empresa recibía fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, generaba facturación genérica ad hoc y redistribuía pagos hacia el entorno del expresidente. Calama explica que, a pesar de que la agencia de las hijas tenía un contrato con Análisis Relevante, cuyo objeto era la promoción y posicionamiento de la imagen de la consultora, su labor se limitaba, en realidad, a maquetar y reenviar informes. Por eso, ahora se pone el foco en conocer si el juez tiene motivos como para llamar a declarar a las hijas de Zapatero.

"Acabarán siendo citadas"

Ese ha sido uno de las cuestiones analizadas por la mesa de la justicia en Espejo Público. formada por Salvador Viada, exfiscal del Tribunal Supremo y Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Salvador Viada afirma que las llamaría a declarar. "Desde mi punto de vista , el delito de tráfico de influencias es muy difícil de probar de manera directa. Yo las llamaría, porque al seguir la pista del dinero, al final parece que aparecen las hijas de Zapatero". Es más, el exfiscal cree que acabarán siendo citadas.

Por su parte, el magistrado emérito del Tribunal Supremo se ha centrado en uno de los principales delitos de los que se acusa a Zapatero, el tráfico de influencias y la línea que lo separa del lobbysmo. Martín Pallín ha recordado que la poca jurisprudencia que hay de este delito en nuestro país exige "una ascendencia, una capacidad de presión, casi de intimidación por parte del que solicita un determinado comportamiento de un funcionario público". "Yo desde luego en el auto no lo veo", ha esgrimido Pallín. Sin embargo, si ha destacado los tres aspectos que más graves le parecen del auto, aunque también ha querido dejar claro que todavía está todo en una fase embrionaria. Se trata de las operaciones con petróleo, con oro y compra de acciones en sociedades. El magistrado ha asegurado que "si esto se le puede imputar a Zapatero, la cuestión es grave".

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