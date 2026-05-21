Receta de medallones de pollo con salsa de almendras, de Arguiñano: una combinación perfecta con ingredientes naturales

La salsa de almendras es muy recomendada para pollo, albóndigas, cerdo, carnes de caza e incluso pescados blancos.

Ingredientes, para 4 personas

2 pechugas de pollo

40 g de almendras enteras crudas

5 g de almendra fileteada cruda

1 cebolla

2 puerros

1 diente de ajo

4 cucharadas de salsa de soja

400 ml de caldo de pollo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharadita de pimentón dulce

Perejil

Ingredientes Medallones de pollo con salsa de almendras | antena3.com

Elaboración

Para el majado, calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y lamina el ajo e introdúcelo en la sartén. Introduce también las almendras enteras y fríe todo. Cuando se doren, pasa los ajos y las almendras al mortero. Agrega una pizca de sal y maja. Reserva.

Para la salsa de almendras, pela y pica finamente la cebolla. Pica los puerros de manera similar e introduce todo en la misma sartén. Pocha las hortalizas durante 10-12 minutos aproximadamente. Agrega el pimentón y rehógalo un poco. Vierte el caldo y agrega el majado y la salsa de soja. Deja reducir durante 18-20 minutos. Tritura hasta conseguir una salsa fina.

Pica los puerros de manera similar e introduce todo en la misma sartén | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta las pechugas de pollo en medallones (puedes cortarlos al bies para que sean un poco más grandes), sazónalos y séllalos en la cazuela vuelta y vuelta. Incorpora la salsa y deja cocinar durante 4-5 minutos.

Incorpora la salsa y deja cocinar durante 4-5 minutos | antena3.com

Mientras tanto, calienta una sartén pequeña (sin aceite), agrega las almendras laminadas y tuéstalas bien.

Sirve 4-5 medallones de pollo por ración. Salsea, espolvorea con las almendras fileteadas y con perejil picado al gusto. Decora con una hoja de perejil.

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