Para 4 personas
Receta de medallones de pollo con salsa de almendras, de Arguiñano: una combinación perfecta con ingredientes naturales
Karlos Arguiñano ha elaborado estos medallones de pollo sellando un poco la carne para después enriquecerla con una salsa de almendras.
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La salsa de almendras es muy recomendada para pollo, albóndigas, cerdo, carnes de caza e incluso pescados blancos.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 pechugas de pollo
- 40 g de almendras enteras crudas
- 5 g de almendra fileteada cruda
- 1 cebolla
- 2 puerros
- 1 diente de ajo
- 4 cucharadas de salsa de soja
- 400 ml de caldo de pollo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Perejil
Elaboración
Para el majado, calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y lamina el ajo e introdúcelo en la sartén. Introduce también las almendras enteras y fríe todo. Cuando se doren, pasa los ajos y las almendras al mortero. Agrega una pizca de sal y maja. Reserva.
Para la salsa de almendras, pela y pica finamente la cebolla. Pica los puerros de manera similar e introduce todo en la misma sartén. Pocha las hortalizas durante 10-12 minutos aproximadamente. Agrega el pimentón y rehógalo un poco. Vierte el caldo y agrega el majado y la salsa de soja. Deja reducir durante 18-20 minutos. Tritura hasta conseguir una salsa fina.
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta las pechugas de pollo en medallones (puedes cortarlos al bies para que sean un poco más grandes), sazónalos y séllalos en la cazuela vuelta y vuelta. Incorpora la salsa y deja cocinar durante 4-5 minutos.
Mientras tanto, calienta una sartén pequeña (sin aceite), agrega las almendras laminadas y tuéstalas bien.
Sirve 4-5 medallones de pollo por ración. Salsea, espolvorea con las almendras fileteadas y con perejil picado al gusto. Decora con una hoja de perejil.
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