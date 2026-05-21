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Receta de medallones de pollo con salsa de almendras, de Arguiñano: una combinación perfecta con ingredientes naturales

Karlos Arguiñano ha elaborado estos medallones de pollo sellando un poco la carne para después enriquecerla con una salsa de almendras.

Medallones de pollo con salsa de almendras

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La salsa de almendras es muy recomendada para pollo, albóndigas, cerdo, carnes de caza e incluso pescados blancos.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 pechugas de pollo
  • 40 g de almendras enteras crudas
  • 5 g de almendra fileteada cruda
  • 1 cebolla
  • 2 puerros
  • 1 diente de ajo
  • 4 cucharadas de salsa de soja
  • 400 ml de caldo de pollo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Perejil
Ingredientes Medallones de pollo con salsa de almendras
Ingredientes Medallones de pollo con salsa de almendras | antena3.com

Elaboración

Para el majado, calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y lamina el ajo e introdúcelo en la sartén. Introduce también las almendras enteras y fríe todo. Cuando se doren, pasa los ajos y las almendras al mortero. Agrega una pizca de sal y maja. Reserva.

Para la salsa de almendras, pela y pica finamente la cebolla. Pica los puerros de manera similar e introduce todo en la misma sartén. Pocha las hortalizas durante 10-12 minutos aproximadamente. Agrega el pimentón y rehógalo un poco. Vierte el caldo y agrega el majado y la salsa de soja. Deja reducir durante 18-20 minutos. Tritura hasta conseguir una salsa fina.

Pica los puerros de manera similar e introduce todo en la misma sartén
Pica los puerros de manera similar e introduce todo en la misma sartén | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta las pechugas de pollo en medallones (puedes cortarlos al bies para que sean un poco más grandes), sazónalos y séllalos en la cazuela vuelta y vuelta. Incorpora la salsa y deja cocinar durante 4-5 minutos.

Incorpora la salsa y deja cocinar durante 4-5 minutos
Incorpora la salsa y deja cocinar durante 4-5 minutos | antena3.com

Mientras tanto, calienta una sartén pequeña (sin aceite), agrega las almendras laminadas y tuéstalas bien.

Sirve 4-5 medallones de pollo por ración. Salsea, espolvorea con las almendras fileteadas y con perejil picado al gusto. Decora con una hoja de perejil.

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