“Quiero llorar”: Marta Poveda, en shock tras lograr el pleno en el ¿Dónde Están?

Marta Poveda se ha convertido en una de las estrellas de la tarde en Pasapalabra y, además, en la salvadora de Javier en varias pruebas. Han sido dos las grandes ayudas de la actriz en este programa, empezando por su victoria en La Pista contra Fernando Guillén Cuervo. Justo después de comentar “Quisiera irme a casa”, por estar despistada con su canción, se ha dado cuenta de que era ‘Umbrella’ y se ha llevado el duelo gracias a Rihanna.

Para poner el broche al comienzo de su nueva visita al concurso, Marta ha resuelto el panel del ¿Dónde Están?. Con palabras relacionadas con el teclado del ordenador, su ayuda ha resultado crucial porque Javier se estaba quedando estancado a la mitad de los números. La actriz se ha encargado de solucionarlo con una seguridad que le ha llevado también a una curiosa celebración tranquila nada más firmas el pleno.

En realidad, Marta estaba en shock fruto de la tensión que acababa de vivir. De hecho, le ha comentado a Roberto Leal: “Quiero llorar”. Después, se ha fundido en un gran abrazo con su equipo, con Javier y Cristóbal Soria. ¡Revive este momentazo en el vídeo!