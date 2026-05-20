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Mejores momentos | 20 de mayo

La pulla de Cristóbal Soria al Real Madrid en Pasapalabra: “En la Champions, ¿dónde están?”

El colaborador de programas como Espejo Público y El Chiringuito ha aprovechado la prueba para hacer este comentario que enfadará a los madridistas.

La pulla de Cristóbal Soria al Real Madrid en Pasapalabra: “En la Champions, ¿dónde están?”

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Alberto Mendo
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Si Cristóbal Soria visita Pasapalabra, hay alguna referencia inevitable al mundo del fútbol. Con la Liga a punto de terminar, Roberto Leal temía al comienzo del programa que fuera a hablarle de la temporada del Sevilla, pero el tertuliano de El Chiringuito ha estado elegante al desviar la conversación hacia el Mundial y la selección española. Sin embargo, ha habido otro momento en el que el invitado sí ha sacado su lado de polemista.

Ha ocurrido durante el ¿Dónde Están?, que su equipo ha conseguido resolver gracias a la ayuda fundamental de Marta Poveda. Cuando Javier tenía el panel atascado y el tiempo iba a entrar en una peligrosa cuenta atrás, la actriz ha firmado un pleno que hasta la ha dejado en shock. “Voy a llorar”, ha afirmado, fruto de la tensión.

“Quiero llorar”: Marta Poveda, en shock tras lograr el pleno en el ¿Dónde Están?

“Hay que creer”, ha comentado Roberto, mirando en concreto a Cristóbal. El invitado ha aprovechado entonces para, haciendo referencia al nombre de la prueba, lanzar una pulla al Real Madrid: “En la Champions, ¿dónde están?”. ¡Descubre en el vídeo el momento al completo!

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