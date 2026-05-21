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Mejores momentos | 21 de mayo

¡Con la miel en los labios! Así se ha quedado Carlos con la jugada de Iván

El concursante del atril rojo ha arriesgado durante todo el panel por conseguir el supercomodín, pero el desenlace no ha sido lo que esperaba.

¡Con la miel en los labios! Así se ha quedado Carlos con la jugada de Iván

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Carlos ha tirado de La ruleta una y otra vez en un intento por descubrir la letra oculta de este panel y llevarse el supercomodín. ¡Es el gajo más ansiado por los concursantes!

Y no solo lo ha conseguido, sino que por el camino ha acumulado una gran cifra en su marcador, hasta podría conseguir la ola del público con este dinero.

Pero a la hora de resolver se ha equivocado, una fatalidad que su compañero del atril amarillo ha sabido aprovechar a su favor. Y es que al no haber resuelto todavía, aunque Carlos tenía el supercomodin no lo podía usar.

Así se ha quedado, con la miel en los labios porque el festín se lo ha llevado Iván con el gajo del Me lo quedo.

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