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A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Mari Cielo Pajares se sincera sobre la enfermedad que le cambió la vida

La hija de Andrés Pajares ha llevado una vida llena de luces y sombras. Sin embargo, hoy nos cuenta todos los detalles de uno de los episodios más traumáticos que marcó su vida.

Mari Cielo Pajares

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Mari Cielo Pajares nació en el seno de una familia de artistas. Fruto de la polémica relación entre el actor Andrés Pajares y Chonchi Alonso, la joven no tardó en adentrarse en el mundo de la televisión y las cámaras. Hoy, da un paso más en el panorama artístico y se estrena en la literatura con una novela inspirada en personajes de su vida.

La hija de Andrés Pajares pasó a convertirse en un personaje recurrente de la televisión, cumpliendo lo que era un sueño para ella. Sin embargo, también ha vivido momentos muy difíciles, como la enfermedad que le deformó por completo la cara.

Durante dos años, Mari Cielo se enfrentó a varios baches de salud, pero fue la trombosis en la vena yugular la que casi le cuesta la vida. Hoy, la hija del famoso actor nos cuenta cómo se encuentra tras aquel difícil episodio. ¡A partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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