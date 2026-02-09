El enfado de Merche con Fernando Ramos en La Pista : “Impugno esta prueba”

Tras la eliminación de Édgar en la Silla Azul frente a Alejandro, el joven madrileño seguidor del programa, Merche y Fernando Ramos han vuelto a enfrentarse en La Pista y, en esta ocasión, la cantante estaba decidida a llevarse la victoria.

Roberto Leal les ha anunciado a los invitados que la canción que debían adivinar era de 1961 y, en cuanto han escuchado los primeros acordes, los dos han tenido claro qué tema estaba sonando.

Merche se ha muerto de rabia al ver que Fernando había pulsado antes que ella y, a pesar de que él ha adivinado la canción, la cantante no ha querido quedarse con ganas de cantar un trozo de este mítico estribillo. ¡Revive cómo ha sido el divertido enfrentamiento entre ellos dándole play al vídeo de arriba!