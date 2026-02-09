El buen estreno de Alejandro en El Rosco obliga a Óscar a jugársela en los últimos segundos

Alejandro y Óscar han conseguido tener un desempeño similar en las pruebas de hoy, aunque el recién llegado ha logrado acumular algunos segundos más después de sorprender con un pleno en el ¿Dónde están?

Alejandro ha llegado a El Rosco con 135 segundos en su marcador y ha comenzado muy seguro de sí mismo sumando varios aciertos. Óscar, sin embargo, ha empezado con 131 segundos y le ha costado un poco más arrancar.

A pesar de haber fallado en una letra en la primera vuelta, Alejandro ha logrado terminar su tiempo con 21 aciertos en su marcador, obligando a Óscar a conseguir diez aciertos en 30 segundos para superarlo. ¿Lo habrá conseguido? ¡Descúbrelo dándole al play al vídeo de arriba!