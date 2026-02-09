Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 9 de febrero

El buen estreno de Alejandro en El Rosco obliga a Óscar a jugársela en los últimos segundos

El recién llegado ha conseguido completar El Rosco antes que su compañero, a pesar de haber cometido un fallo en la primera vuelta.

El buen estreno de Alejandro en El Rosco obliga a Óscar a jugársela en los últimos segundos

Publicidad

Alejandro y Óscar han conseguido tener un desempeño similar en las pruebas de hoy, aunque el recién llegado ha logrado acumular algunos segundos más después de sorprender con un pleno en el ¿Dónde están?

¡Alejandro llega pisando fuerte! El nuevo concursante sorprende con un pleno en el ¿Dónde están?

Alejandro ha llegado a El Rosco con 135 segundos en su marcador y ha comenzado muy seguro de sí mismo sumando varios aciertos. Óscar, sin embargo, ha empezado con 131 segundos y le ha costado un poco más arrancar.

A pesar de haber fallado en una letra en la primera vuelta, Alejandro ha logrado terminar su tiempo con 21 aciertos en su marcador, obligando a Óscar a conseguir diez aciertos en 30 segundos para superarlo. ¿Lo habrá conseguido? ¡Descúbrelo dándole al play al vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

El buen estreno de Alejandro en El Rosco obliga a Óscar a jugársela en los últimos segundos

El buen estreno de Alejandro en El Rosco obliga a Óscar a jugársela en los últimos segundos

¿Quién es Alejandro Ruiz? Madrileño, geólogo y preparado para Pasapalabra gracias a su madre

¿Quién es Alejandro Ruiz? Madrileño, geólogo y preparado para Pasapalabra gracias a su madre

¡Alejandro llega pisando fuerte! El nuevo concursante sorprende con un pleno en el ¿Dónde están?

¡Alejandro llega pisando fuerte! El nuevo concursante sorprende con un pleno en el ¿Dónde están?

El enfado de Merche con Fernando Ramos en La Pista : “Impugno esta prueba”
Mejores momentos | 9 de febrero

El enfado de Merche con Fernando Ramos en La Pista : “Impugno esta prueba”

Relevo en la Silla Azul: Édgar queda eliminado y Alejandro llega a Pasapalabra
Mejores momentos | 9 de febrero

Relevo en la Silla Azul: Édgar queda eliminado y Alejandro llega a Pasapalabra

Úrsula Corberó y Chino Darín
Última hora

Úrsula Corberó y Chino Darín ya son padres: la actriz ha dado a luz en Barcelona

La actriz catalana ha dado a luz en Barcelona a su primer hijo con Chino Darín. Un momento muy emocionante y esperado para la pareja.

Teresa Viejo
Entrevista

El giro radical en la vida de la periodista Teresa Viejo: "No echo de menos nada de lo que hacía antes, ni la televisión"

Es una de las periodistas más influyentes de los años 2000, pero su curiosidad le ha hecho explorar otro caminos, como el de la psicología.

Mercedes y Lorenzo

Mercedes y Lorenzo, de cuñados a pareja tras enviudar: "En el pueblo nos decían que estábamos locos"

Ganadero

El temporal golpea a los ganaderos: "He perdido 50.000 euros, o deja de llover o tenemos un problema serio"

Elisa Mouliaá

Elisa Mouliaá se replantea continuar en el proceso contra Íñigo Errejón: "Mañana decidiré si sigo adelante con la denuncia o no"

Publicidad