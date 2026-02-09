Relevo en la Silla Azul: Édgar queda eliminado y Alejandro llega a Pasapalabra

Tras la calma que se respiró en el pasado programa con la llegada de Édgar y de Óscar, ha regresado la Silla Azul a Pasapalabra. Los dos se convirtieron directamente en concursantes después del histórico bote de Rosa y al perder en su primer Rosco, Édgar ha tenido que enfrentarse a la Silla Azul.

Su contrincante ha sido Alejandro, un joven geólogo madrileño que ha llegado con mucha ilusión, pero también con muchos nervios a plató. “Estoy cagado”, le aseguraba a Roberto Leal después de comentar que es fan del programa.

Alejandro ha podido escoger con qué letra jugar y parece que la ‘r’ le ha traído suerte. Al minuto de comenzar la prueba, Édgar ha cometido su primer error. Poco después, ha cometido el segundo y ha quedado eliminado. Con esto, Alejandro se ha convertio en concursante de pleno derecho de Pasapalabra.