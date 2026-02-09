Mejores momentos | 9 de febrero
Relevo en la Silla Azul: Édgar queda eliminado y Alejandro llega a Pasapalabra
Edgar se despide sólo un día después de su llegada tras el hito de Rosa como ganadora del mayor bote de la historia del concurso.
Publicidad
Tras la calma que se respiró en el pasado programa con la llegada de Édgar y de Óscar, ha regresado la Silla Azul a Pasapalabra. Los dos se convirtieron directamente en concursantes después del histórico bote de Rosa y al perder en su primer Rosco, Édgar ha tenido que enfrentarse a la Silla Azul.
Su contrincante ha sido Alejandro, un joven geólogo madrileño que ha llegado con mucha ilusión, pero también con muchos nervios a plató. “Estoy cagado”, le aseguraba a Roberto Leal después de comentar que es fan del programa.
Alejandro ha podido escoger con qué letra jugar y parece que la ‘r’ le ha traído suerte. Al minuto de comenzar la prueba, Édgar ha cometido su primer error. Poco después, ha cometido el segundo y ha quedado eliminado. Con esto, Alejandro se ha convertio en concursante de pleno derecho de Pasapalabra.
Publicidad