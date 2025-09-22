Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 22 de septiembre

Angy Fernández logra para Manu su deseado pleno en La Pista: “Somos una pareja perfecta”

La actriz ha cerrado su visita por todo lo alto al conseguir el acierto que tanto se le estaba resistiendo gracias a una canción de David Bustamante.

Alberto Mendo
Publicado:

La prueba de La Pista ha terminado siendo justa para Angy Fernández. La actriz, que llegó hace tres programas a Pasapalabra con la ilusión de disfrutar en la prueba musical, ha ido desmotivándose con las canciones que le tocaban. Sin embargo, la que ha sonado en su último duelo contra Gonzo le ha devuelto la sonrisa que le quitaron las violetas de Manzanita.

¡Plantados! Así se quedan Angy Fernández y Gonzo en La Pista por ‘Un ramito de violetas’

Angy ya se mostraba feliz desde que Roberto Leal ha revelado que era del año 2005. Muy concentrada, ha estado rápida con el pulsador. La victoria era suya en cuanto a empezado a cantar ‘Devuélveme la vida’ con la misma energía que David Bustamante. Al fin ha logrado el pleno de cinco segundos que tanto se la estaba resistiendo.

“Lo que a Manu no se le da tan bien, se me da a mí”, ha comentado la actriz. Incluso ha valorado: “Somos una pareja perfecta”. De paso, Roberto ha aprovechado para animar a David Bustamante a que visite Pasapalabra como invitado. ¡Revive este momento en el vídeo!

