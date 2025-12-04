Antena 3 LogoAntena3
Sheila Devil, ingresada de urgencia en Madrid: "A Lourdes Ornelas, en cierto modo, le tranquiliza"

Máxima preocupación por la hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas, que se encuentra ingresada en un hospital de Madrid. ¿Qué le ocurre a Sheila Devil?

Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas, sigue copando titulares por su preocupante estado de salud. Esta vez, ha llegado a ingresar en el hospital Puerta del Hierro de Madrid de urgencia.

Después de meses en los que hemos podido ver la degradación progresiva de Sheila Devil, que se mostraba con graves heridas en redes sociales, la hija de Camilo Sesto se ve obligada a acudir al hospital. Es su madre, Lourdes Ornelas, la que nos confirma que ha ingresado por complicaciones.

Lourdes Ornelas, no se ha apartado de su lado y se ha dejado ver al lado de su hija en todo momento. Según nos cuenta Isabel Rábago, va a verla a diario al hospital y desde 2021 está muy preocupada por sus constantes ingresos.

Pese a la preocupación por su hija, Isabel Rábago advierte que Lourdes Ornelas encuentra cierta tranquilidad en que esté ingresada y observada por médicos. ¿Saldrá pronto Sheila Devil del hospital? ¿Qué le ha ocurrido realmente?

