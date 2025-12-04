Antena 3 LogoAntena3
Bertín Osborne y Gabriela Guillén sellan el convenio regulador por la manutención de su hijo: "Está cerrado y están felices"

Tras dos años de disputa, Gabriela Guillén y Bertín han firmado el acuerdo por la manutención de su hijo. Un convenio en el que parecían no estar del todo de acuerdo en un principio.

Gabriela Guillén

Gabriela Guillén y Bertín Osborne ponen fin a una guerra mediática que ha durado dos años, los mismos que tiene David, el hijo que tienen en común. Esta misma semana han firmado el acuerdo de la manutención del niño, que ha generado tensiones internas entre ambos.

El cantante no lo había firmado hasta ahora porque no estaba de acuerdo en un punto del acuerdo. Gabriela Guillén pidió un régimen de visitas con la condición de que siempre estuviera ella presente, algo ante lo que el cantante no quería ceder.

Paloma García-Pelayo

"Han llegado a un acuerdo de una pensión y unos días que sean flexibles a la agenda de Bertín para que lo visite", asegura Isabel Rábago, que añade que el acuerdo se ha firmado telemáticamente. ¿Es este el final de la guerra definitivo?

