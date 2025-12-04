Famosos
Bertín Osborne y Gabriela Guillén sellan el convenio regulador por la manutención de su hijo: "Está cerrado y están felices"
Tras dos años de disputa, Gabriela Guillén y Bertín han firmado el acuerdo por la manutención de su hijo. Un convenio en el que parecían no estar del todo de acuerdo en un principio.
Publicidad
Gabriela Guillén y Bertín Osborne ponen fin a una guerra mediática que ha durado dos años, los mismos que tiene David, el hijo que tienen en común. Esta misma semana han firmado el acuerdo de la manutención del niño, que ha generado tensiones internas entre ambos.
El cantante no lo había firmado hasta ahora porque no estaba de acuerdo en un punto del acuerdo. Gabriela Guillén pidió un régimen de visitas con la condición de que siempre estuviera ella presente, algo ante lo que el cantante no quería ceder.
Más Noticias
- Nueva crisis entre Alice Campello y Álvaro Morata: "No ha habido terceras personas ni celos"
- Gloria, orgullosa de su físico, a pesar de las críticas: "Nací con el síndrome de Treacher Collins, pero me encanto"
- Manuel se atrinchera en la oficina de empleo para conseguir una cita en el paro: "Ya había pedido cinco citas"
"Han llegado a un acuerdo de una pensión y unos días que sean flexibles a la agenda de Bertín para que lo visite", asegura Isabel Rábago, que añade que el acuerdo se ha firmado telemáticamente. ¿Es este el final de la guerra definitivo?
Publicidad