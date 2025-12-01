Manu da ‘El golpe’ en Pasapalabra y evita que Rosa se dispare antes de El Rosco

Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 1 de diciembre

Con los paneles de este ¿Dónde Están?, los dos concursantes han rendido homenaje a Paul Newman y Robert Redford a través de sus dos grandes películas juntos.

Alberto Mendo
La estadística de Manu es prácticamente infalible en el ¿Dónde Están?. Sin embargo, esta vez necesitaba imperiosamente resolver su panel porque Rosa estaba haciendo con su equipo un programa brillante. La concursante coruñesa ha conseguido una holgada ventaja en el marcador, cimentada principalmente con un triplete de victorias en La Pista. El triunfo de más mérito ha sido el de Luis Larrodera, porque ha sido el único pleno y porque ha hecho una dedicatoria muy especial.

Pleno con dedicatoria: Luis Larrodera confiesa en Pasapalabra por qué es especial ‘El 7 de septiembre’

Roberto Leal ha dado a elegir a Manu entre dos grandes películas que Paul Newman y Robert Redford protagonizaron juntos. El concursante se ha quedado con ‘El golpe’ y, sin duda, ha vuelto a darlo. En un suspiro, ha completado la prueba para evitar llegar apurado de tiempo a El Rosco.

Rosa tampoco ha fallado con ‘Dos hombres y un destino’. En su caso, no ha acertado a la primera y ha habido un poco más de suspense, pero ha terminado logrando resolver el panel. ¡Revívelo en el vídeo!

Bertín Osborne
Famosos

Pilar Vidal: "Bertín Osborne no volverá a hablar de Gabriela Guillén porque no se fía de ella"

Belén
Nos lo cuenta

El exnovio de Belén contrató actores para convencerla de no abortar: "Les compraba ropa de curas y monjas y les daba guiones"

Belén estaba a punto de dejar a su pareja, del que estaba embarazada en ese momento. Durante meses, comenzaron a acercársele personas de todo tipo para convencerla de que tuviera al bebé, pero resultaron ser actores contratados por su exnovio.

Asmed
última hora

"Ojalá se sepa la verdad": la reivindicación del padre de una de las niñas que se quitó la vida en Jaén

Hablamos con Asmed, el padre de una de las menores halladas sin vida en un parque de Jaén. Según nos cuenta, su hija Rosmed sufrió bullying, pero nunca imaginaron un desenlace como este.

Carmen

La bebé de Carmen practica siestas nórdicas a temperaturas bajo cero: "Desde que lo hacemos, no se ha puesto mala"

María Manjavacas

Reacción en Zarzuela al vídeo del rey Juan Carlos I: "No estaban informados, creen que es inoportuno e innecesario"

Familia Rosmed

Hablamos con los padres de Rosmed, una de las menores fallecidas en Jaén: "Mi hija no indujo a nadie a suicidarse"

