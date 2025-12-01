Manu da ‘El golpe’ en Pasapalabra y evita que Rosa se dispare antes de El Rosco

La estadística de Manu es prácticamente infalible en el ¿Dónde Están?. Sin embargo, esta vez necesitaba imperiosamente resolver su panel porque Rosa estaba haciendo con su equipo un programa brillante. La concursante coruñesa ha conseguido una holgada ventaja en el marcador, cimentada principalmente con un triplete de victorias en La Pista. El triunfo de más mérito ha sido el de Luis Larrodera, porque ha sido el único pleno y porque ha hecho una dedicatoria muy especial.

Roberto Leal ha dado a elegir a Manu entre dos grandes películas que Paul Newman y Robert Redford protagonizaron juntos. El concursante se ha quedado con ‘El golpe’ y, sin duda, ha vuelto a darlo. En un suspiro, ha completado la prueba para evitar llegar apurado de tiempo a El Rosco.

Rosa tampoco ha fallado con ‘Dos hombres y un destino’. En su caso, no ha acertado a la primera y ha habido un poco más de suspense, pero ha terminado logrando resolver el panel. ¡Revívelo en el vídeo!