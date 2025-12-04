Denuncia
Difunden imágenes vejatorias generadas por Inteligencia Artificial de la alcaldesa de Cúllar: "Se publicó en la cuenta de una vecina"
Un día después del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se difundían por redes dos imágenes de la alcaldesa del pueblo granadino de Cúllar. Una de ellas en un ataúd y, otra, de carácter sexual.
Publicidad
El pueblo granadino de Cúllar está volcado con Ana Belén Martínez, la alcaldesa, después de que se hayan difundido unas fotografías denigrantes suyas generadas por Inteligencia Artificial. Una de ellas es de carácter sexual y, otra, muy macabra en la que aparece dentro de un ataúd.
Ana Belén tiene claro que si no fuera mujer, esto no habría ocurrido. "Soy la primera alcaldesa, que en el siglo XXI todavía siga pasando esto por el simple hecho de ser mujer, me parece muy denigrante", señala Ana Belén.
La alcaldesa de Cúllar descubrió las fotos cuando las vio en el perfil de redes sociales de una vecina del pueblo. "Creemos que le han podido suplantar la identidad de su perfil", asegura.
Más Noticias
- Abuelo de uno de los menores que humillaron a una persona sin hogar en Sevilla: "Va a cumplir la condena que sea"
- Sheila Devil, ingresada de urgencia en Madrid: "A Lourdes Ornelas, en cierto modo, le tranquiliza"
- Jeanette, la pionera del pop que abrió camino a toda una generación, esta tarde en Y ahora Sonsoles
El caso está ya en manos de la Guardia Civil y, además de los vecinos del pueblo, Ana Belén también ha encontrado el apoyo de la oposición. El claro ejemplo de que las injusticias y el machismo no entienden de bandos políticos.
Publicidad