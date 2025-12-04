Antena 3 LogoAntena3
Difunden imágenes vejatorias generadas por Inteligencia Artificial de la alcaldesa de Cúllar: "Se publicó en la cuenta de una vecina"

Un día después del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se difundían por redes dos imágenes de la alcaldesa del pueblo granadino de Cúllar. Una de ellas en un ataúd y, otra, de carácter sexual.

Ana Belén

El pueblo granadino de Cúllar está volcado con Ana Belén Martínez, la alcaldesa, después de que se hayan difundido unas fotografías denigrantes suyas generadas por Inteligencia Artificial. Una de ellas es de carácter sexual y, otra, muy macabra en la que aparece dentro de un ataúd.

Ana Belén tiene claro que si no fuera mujer, esto no habría ocurrido. "Soy la primera alcaldesa, que en el siglo XXI todavía siga pasando esto por el simple hecho de ser mujer, me parece muy denigrante", señala Ana Belén.

La alcaldesa de Cúllar descubrió las fotos cuando las vio en el perfil de redes sociales de una vecina del pueblo. "Creemos que le han podido suplantar la identidad de su perfil", asegura.

El caso está ya en manos de la Guardia Civil y, además de los vecinos del pueblo, Ana Belén también ha encontrado el apoyo de la oposición. El claro ejemplo de que las injusticias y el machismo no entienden de bandos políticos.

