Hablamos con ellos

Abuelo de uno de los menores que humillaron a una persona sin hogar en Sevilla: "Va a cumplir la condena que sea"

La Guardia Civil investiga el vídeo de dos menores que humillan y tratan de quemarle el pelo a una persona sin hogar en Benacazón (Sevilla). Unos hechos que han indignado profundamente al pueblo.

Dos menores están siendo investigado por grabar y difundir un vídeo en el que humillan y vejan a una persona sin hogar en Benacazón (Sevilla), tratándole de quemarle el pelo. Estos se hacían pasar por policías y amenazaban con detener al indigente.

El vídeo ha indignado profundamente a los vecinos de Benacazón, que aseguran que el hombre es inofensivo y conocido en el pueblo. Además, las familias de los menores también condenan los hechos.

"No es un chaval malo, no sé cómo ha podido hacerle eso a ese hombre", asegura Antonio, el abuelo de uno de los detenidos, "pero comprendemos que deben darle un escarmiento, a ver qué impone la justicia". Según nos cuenta, su nieto está muy arrepentido y dispuesto a cumplir la condena que se le imponga: "Le pidió perdón a ese hombre".

Pese a que están profundamente avergonzados de lo que ha hecho, Antonio asegura que no dejarán solo al menor. "Siento mucha pena, pero no le vamos a dejar solo porque no se lo merece, a pesar de todo lo que ha hecho", señala.

Uno de los menores ya ha sido identificado y ha prestado declaración. ¿Habrá justicia para las personas sin hogar que piden vivir tranquilas?

Abuelo de uno de los menores que detenido por humillar a una persona sin hogar: "Va a cumplir la condena que sea"

Abuelo de uno de los menores que humillaron a una persona sin hogar en Sevilla: "Va a cumplir la condena que sea"

