‘Aire’ flamenco de Cristina Alcázar en Pasapalabra: arrasa con pleno y baile en La Pista

¡Qué nivel el de los invitados que han llegado en este programa a Pasapalabra! Todo ha comenzado con Alain Hernández en el Una de Cuatro, porque ni ha dejado jugar a Manu. El actor se ha apropiado de la prueba y no ha fallado ni una sola de las respuestas, incluso la que ha dado de chiripa y fuera de tiempo. ¡Impresionante!

Sin embargo, Alain no ha podido mantener la racha en La Pista. “La verdad es que me suena”, ha asegurado sobre la canción tras escuchar el primer fragmento. La inspiración no ha terminado de llegarle y el turno ha pasado a Cristina Alcázar, que esperaba impaciente su oportunidad.

La actriz ha cantado y casi ha dicho toda la letra menos el título: ‘Aire’. No obstante, era más que suficiente para firmar un pleno de cinco segundos, que ha celebrado bailando y demostrando arte flamenco. ¡Dale al play y no te lo pierdas!