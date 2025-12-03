Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 3 de diciembre

‘Aire’ flamenco de Cristina Alcázar en Pasapalabra: arrasa con pleno y baile en La Pista

La actriz se ha llevado la victoria en su primer duelo musical contra Alain Hernández al acertar a la primera la canción de José Mercé.

‘Aire’ flamenco de Cristina Alcázar en Pasapalabra: arrasa con pleno y baile en La Pista

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

¡Qué nivel el de los invitados que han llegado en este programa a Pasapalabra! Todo ha comenzado con Alain Hernández en el Una de Cuatro, porque ni ha dejado jugar a Manu. El actor se ha apropiado de la prueba y no ha fallado ni una sola de las respuestas, incluso la que ha dado de chiripa y fuera de tiempo. ¡Impresionante!

El impresionante pleno de Alain Hernández en Pasapalabra: ¡no falla ni queriendo!

Sin embargo, Alain no ha podido mantener la racha en La Pista. “La verdad es que me suena”, ha asegurado sobre la canción tras escuchar el primer fragmento. La inspiración no ha terminado de llegarle y el turno ha pasado a Cristina Alcázar, que esperaba impaciente su oportunidad.

La actriz ha cantado y casi ha dicho toda la letra menos el título: ‘Aire’. No obstante, era más que suficiente para firmar un pleno de cinco segundos, que ha celebrado bailando y demostrando arte flamenco. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¡Jugadón de Rosa con 15 aciertos seguidos! Su velocidad asombra en un Rosco fugaz

¡Jugadón de Rosa con 15 aciertos seguidos! Su velocidad asombra en un Rosco fugaz

‘Aire’ flamenco de Cristina Alcázar en Pasapalabra: arrasa con pleno y baile en La Pista

‘Aire’ flamenco de Cristina Alcázar en Pasapalabra: arrasa con pleno y baile en La Pista

El impresionante pleno de Alain Hernández en Pasapalabra: ¡no falla ni queriendo!

El impresionante pleno de Alain Hernández en Pasapalabra: ¡no falla ni queriendo!

El curioso balance que Manu hace de sus duelos contra Rosa: “No hemos empatado mucho”
Mejores momentos | 3 de diciembre

El curioso balance que Manu hace de sus duelos contra Rosa: “No hemos empatado mucho”

Verónica Sánchez
En plató

Verónica Sánchez recuerda el momento en el que le llegó el guion de Las hijas de la criada: "Me sentí afortunada"

Francisco
Busca a su familia

Francisco busca a su hermana después de perderlo todo: "Ella ni siquiera sabe que estoy viviendo en la calle"

Desde hace tres años, Francisco no sabe nada de su hermana. Tras quedarse sin casa y enfrentarse a la dureza de la calle, le robaron todo lo que tenía, incluido su teléfono, que era el único contacto que tenía con ella.

Dos menores humillan a una persona sin hogar
Última hora

Dos menores humillan a una persona sin hogar quemándole la cabeza en Sevilla: "Él es inofensivo, no molesta a nadie"

Las imágenes de dos jóvenes burlándose de un indigente en Benacazón (Sevilla) han consternado al pueblo entero. Ambos podrían haberse hecho pasar por policías para humillarle y quemarle el pelo.

Máxima expectación en Pasapalabra este mes de diciembre: ¿Rosa ganará el bote en El Rosco?

¿Rosa ganará el bote más alto en la historia de Pasapalabra? Máxima expectación en El Rosco en diciembre

Madre Rosmed

Hablamos con la madre de Rosmed, una de las menores que se suicidaron en Jaén: "Mi corazón dice que estaban juntas"

Pablo López

El objeto que confundió a los coaches de La Voz: ¿qué hay dentro de la caja?

Publicidad