Nueva crisis entre Alice Campello y Álvaro Morata: "No ha habido terceras personas ni celos"

Alice Campello y Álvaro Morata podrían estar pasando por una nueva crisis. Como ocurrió en 2024, días antes de anunciar su separación, sus redes sociales dan algunas pistas de su distanciamiento.

Desde hace días, la pareja deja de interactuar en redes y frena en seco su actividad. Alice se borra de su biografía de redes el apellido de Morata y el futbolista elimina de la suya el "marido de".

Nuestro colaborador Nacho Gay ha podido hablar con el entorno de Alice Campello, que confirma que no están pasando por su mejor momento. Según ella, no es una cuestión de terceras personas ni de celos, sino que apela a sus estados anímicos.

Nacho Gay advierte que, aunque haya distanciamiento emocional y físico, siguen en contacto y no dan nada por definitivo. ¿Cómo se encuentra la pareja en estos momentos?