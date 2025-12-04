Antena 3 LogoAntena3
Nueva crisis entre Alice Campello y Álvaro Morata: "No ha habido terceras personas ni celos"

Las redes sociales vuelven a hacer saltar las alarmas sobre una posible nueva crisis de pareja. Nacho Gay ha hablado con el entorno la modelo y nos cuenta los motivos detrás de este nuevo bache entre ellos.

Alice Campello y Álvaro Morata

Alice Campello y Álvaro Morata podrían estar pasando por una nueva crisis. Como ocurrió en 2024, días antes de anunciar su separación, sus redes sociales dan algunas pistas de su distanciamiento.

Desde hace días, la pareja deja de interactuar en redes y frena en seco su actividad. Alice se borra de su biografía de redes el apellido de Morata y el futbolista elimina de la suya el "marido de".

Nuestro colaborador Nacho Gay ha podido hablar con el entorno de Alice Campello, que confirma que no están pasando por su mejor momento. Según ella, no es una cuestión de terceras personas ni de celos, sino que apela a sus estados anímicos.

Nacho Gay advierte que, aunque haya distanciamiento emocional y físico, siguen en contacto y no dan nada por definitivo. ¿Cómo se encuentra la pareja en estos momentos?

La victoria con la que Alain Hernández se supera en Pasapalabra

Manu aprovecha la bandera blanca de Rosa para ir a por el bote: ¡a dos de completar El Rosco!

La victoria con la que Alain Hernández se supera en Pasapalabra

La victoria con la que Alain Hernández se supera en Pasapalabra: ¡pleno en el ¿Dónde Están?!

El momento musical que perseguirá a José Manuel Zapata

El momento musical que perseguirá a José Manuel Zapata: “Acabo de perder mi prestigio”

Alain Hernández sorprende con sus pasos de bailarín en Pasapalabra
¡Qué flow! Alain Hernández sorprende con sus pasos de bailarín en Pasapalabra

Gabriela Guillén
Bertín Osborne y Gabriela Guillén sellan el convenio regulador por la manutención de su hijo: "Está cerrado y están felices"

Gloria, orgullosa de su físico, a pesar de las críticas
Nos lo cuenta

Gloria, orgullosa de su físico, a pesar de las críticas: "Nací con el síndrome de Treacher Collins, pero me encanto"

Nació con el síndrome de Treacher Collins, una condición que le hizo recibir muchas críticas por su físico. Sin embargo, Gloria siempre ha tenido suerte en el amor y ha levantado muchas envidias.

Se atrinchera en la oficina de empleo

Manuel se atrinchera en la oficina de empleo para conseguir una cita en el paro: "Ya había pedido cinco citas"

Ana Belén

Difunden imágenes vejatorias generadas por Inteligencia Artificial de la alcaldesa de Cúllar: "Se publicó en la cuenta de una vecina"

Abuelo de uno de los menores que detenido por humillar a una persona sin hogar: "Va a cumplir la condena que sea"

Abuelo de uno de los menores que humillaron a una persona sin hogar en Sevilla: "Va a cumplir la condena que sea"

