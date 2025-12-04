Nos lo cuenta
Manuel se atrinchera en la oficina de empleo para conseguir una cita en el paro: "Ya había pedido cinco citas"
Conseguir una cita en el SEPE para muchos se ha convertido en misión imposible. Manuel estaba harto de esperar más de un mes y se atrincheró en la oficina de empleo.
Coger cita para tramitar el paro se ha convertido en un imposible para muchos y en un negocio ilegal para otros. La venta ilegal se intensifica, mientras los que han perdido su trabajo se desesperan esperando una cita que parece no llegar nunca.
Manuel llegó a esperara más de un mes mientras la Administración le daba largas. Además, un error administrativo hizo que su dinero del paro fuese destinado a una cuenta bancaria que no era la suya. Cuando fue a que rectificasen el error, le dijeron que pidiera una nueva cita.
Fruto de la desesperación, Manuel decidió atrincherarse en una oficina del paro. "Ya había pedido cinco citas, sabía que ese mes no iba a cobrar el paro y ya me daba igual, dije que de ahí no me movía", nos cuenta.
Cuando llegó un agente de policía, un jefe de planta del SEPE le arregló el problema. "Justo cuando vino la policía, me dijeron que me lo podían arreglar", señala Manuel.
Como Manuel, miles de ciudadanos están desesperados por conseguir una cita, lo que fomenta el mercado negro. ¿Tomará la Administración medidas ante este problema?
