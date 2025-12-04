Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Manuel se atrinchera en la oficina de empleo para conseguir una cita en el paro: "Ya había pedido cinco citas"

Conseguir una cita en el SEPE para muchos se ha convertido en misión imposible. Manuel estaba harto de esperar más de un mes y se atrincheró en la oficina de empleo.

Se atrinchera en la oficina de empleo

Publicidad

Coger cita para tramitar el paro se ha convertido en un imposible para muchos y en un negocio ilegal para otros. La venta ilegal se intensifica, mientras los que han perdido su trabajo se desesperan esperando una cita que parece no llegar nunca.

Manuel llegó a esperara más de un mes mientras la Administración le daba largas. Además, un error administrativo hizo que su dinero del paro fuese destinado a una cuenta bancaria que no era la suya. Cuando fue a que rectificasen el error, le dijeron que pidiera una nueva cita.

Fruto de la desesperación, Manuel decidió atrincherarse en una oficina del paro. "Ya había pedido cinco citas, sabía que ese mes no iba a cobrar el paro y ya me daba igual, dije que de ahí no me movía", nos cuenta.

Cuando llegó un agente de policía, un jefe de planta del SEPE le arregló el problema. "Justo cuando vino la policía, me dijeron que me lo podían arreglar", señala Manuel.

Como Manuel, miles de ciudadanos están desesperados por conseguir una cita, lo que fomenta el mercado negro. ¿Tomará la Administración medidas ante este problema?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Gloria, orgullosa de su físico, a pesar de las críticas

Gloria, orgullosa de su físico, a pesar de las críticas: "Nací con el síndrome de Treacher Collins, pero me encanto"

Se atrinchera en la oficina de empleo

Manuel se atrinchera en la oficina de empleo para conseguir una cita en el paro: "Ya había pedido cinco citas"

Ana Belén

Difunden imágenes vejatorias generadas por Inteligencia Artificial de la alcaldesa de Cúllar: "Se publicó en la cuenta de una vecina"

Abuelo de uno de los menores que detenido por humillar a una persona sin hogar: "Va a cumplir la condena que sea"
Hablamos con ellos

Abuelo de uno de los menores que humillaron a una persona sin hogar en Sevilla: "Va a cumplir la condena que sea"

Sheila
Última hora

Sheila Devil, ingresada de urgencia en Madrid: "A Lourdes Ornelas, en cierto modo, le tranquiliza"

Talents de La voz
Contenido exclusivo

Los talents de La Voz se enfrentan al juego del impostor: ¿quién está mintiendo?

Los cuatro equipos han jugado al juego más viral del momento desatando las risas y un divertido momento tras las cámaras del programa.

Ángel Antonio Herrera, reina Letizia y JC
Casa Real

La Reina, gran beneficiada tras las memorias del emérito: "El enemigo que era Letizia, ha consolidado la figura de la Corona"

Espejo Público ha evaluado el alcance y los daños originados tras la publicación de 'Reconciliación'. Las memorias de Don Juan Carlos han impactado en Zarzuela y habrían ahondado la fractura de los Borbones.

Jeanette

Jeanette, la pionera del pop que abrió camino a toda una generación, esta tarde en Y ahora Sonsoles

“Se la sabe mejor que Joaquín”: Iván acierta la canción al primer intento

“Se la sabe mejor que Joaquín”: Iván acierta la canción al primer intento

Jorge Fernández desvela uno de los momentos más emotivos en su vida

Jorge Fernández desvela uno de los momentos más emotivos en su vida

Publicidad