Trepidante tira y afloja en El Rosco… ¡y todo se decide en la última jugada de Manu!

Manu y Rosa han protagonizado uno de esos duelos igualados de desenlace incierto en El Rosco. Jugando por un bote de 2.152.000 euros, los dos concursantes han estado brillantes, cada uno con su estrategia. Además, la tensión ha estado precedida por el momento siempre divertido en el que el madrileño despide a los invitados con su poema, esta vez dedicado a Angy Fernández, Fernando Colomo, Gonzo y Rocío Madrid.

La táctica de Manu ha sido más reposada, probablemente por la gran cantidad de tiempo acumulado en las pruebas: hasta 35 segundos más que Rosa. No obstante, los dos han arrancado igual: con seis aciertos. Después, la coruñesa ha acelerado, especialmente con un turno de siete letras en verde, y ha cerrado la primera vuelta con 21.

Manu, asegurando cada respuesta, ha terminado por empatar con su rival. No obstante, Rosa intuía que ese marcador no iba a ser suficiente para esquivar la próxima Silla Azul y ha arriesgado. Ha acertado y se ha plantado, dejando la presión en el atril rival. ¡Descubre el final de este interesantísimo duelo en el vídeo!