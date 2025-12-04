Los talents de La Voz se enfrentan al juego del impostor: ¿quién está mintiendo?

Los talents de La Voz han vuelto a demostrar su un gran sentido del humor. En el backstage del programa, los talents de la primera semifinal se enfrentaron al divertidísimo juego del impostor, una dinámica en la que todos reciben una palabra secreta excepto uno, que debe improvisar pistas sin que el resto descubra que no sabe de qué hablan.

El equipo de Malú se estrenó con la palabra lagarto, y el impostor supo camuflarse bien gracias a que las dos palabras que dijo las supo relacionar bien.

El turno del equipo de Pablo López llegó con la palabra vinilo, y sus talents jugaron con referencias a girar, sonar o estuche mientras el impostor tiraba por la decoración vintage. Y en el equipo de Sebastián Yatra, la palabra cactus desató las mayores carcajadas: las pistas de “pincha”, “desierto” o “largo” hicieron descubrir al impostor.

Los que fallaron con el impostor fueron los del equipo Mika y la palabra piano. Estaban convencidos de quién era pero fallaron. ¡Descubre en el vídeo este divertido juego con los talents de La Voz!