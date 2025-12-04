Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Los talents de La Voz se enfrentan al juego del impostor: ¿quién está mintiendo?

Los cuatro equipos han jugado al juego más viral del momento desatando las risas y un divertido momento tras las cámaras del programa.

Talents de La voz

Juego del impostor

Publicidad

Los talents de La Voz han vuelto a demostrar su un gran sentido del humor. En el backstage del programa, los talents de la primera semifinal se enfrentaron al divertidísimo juego del impostor, una dinámica en la que todos reciben una palabra secreta excepto uno, que debe improvisar pistas sin que el resto descubra que no sabe de qué hablan.

El equipo de Malú se estrenó con la palabra lagarto, y el impostor supo camuflarse bien gracias a que las dos palabras que dijo las supo relacionar bien.

El turno del equipo de Pablo López llegó con la palabra vinilo, y sus talents jugaron con referencias a girar, sonar o estuche mientras el impostor tiraba por la decoración vintage. Y en el equipo de Sebastián Yatra, la palabra cactus desató las mayores carcajadas: las pistas de “pincha”, “desierto” o “largo” hicieron descubrir al impostor.

Los que fallaron con el impostor fueron los del equipo Mika y la palabra piano. Estaban convencidos de quién era pero fallaron. ¡Descubre en el vídeo este divertido juego con los talents de La Voz!

Yatra

Yatra cuenta sus primeros pasos en la música: "Yo de pequeño no quería ser cantante"

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Ana Belén

Difunden imágenes vejatorias generadas por Inteligencia Artificial de la alcaldesa de Cúllar: "Se publicó en la cuenta de una vecina"

Abuelo de uno de los menores que detenido por humillar a una persona sin hogar: "Va a cumplir la condena que sea"

Abuelo de uno de los menores que humillaron a una persona sin hogar en Sevilla: "Va a cumplir la condena que sea"

Sheila

Sheila Devil, ingresada de urgencia en Madrid: "A Lourdes Ornelas, en cierto modo, le tranquiliza"

Talents de La voz
Contenido exclusivo

Los talents de La Voz se enfrentan al juego del impostor: ¿quién está mintiendo?

Ángel Antonio Herrera, reina Letizia y JC
Casa Real

La Reina, gran beneficiada tras las memorias del emérito: "El enemigo que era Letizia, ha consolidado la figura de la Corona"

Jeanette
A partir de las 17:00h

Jeanette, la pionera del pop que abrió camino a toda una generación, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La cantante fue la voz de toda una generación que, en un momento turbulento, avanzaba hacia la modernidad. Hoy, nos cuenta cómo ha cambiado su vida durante estos 50 años de carrera.

“Se la sabe mejor que Joaquín”: Iván acierta la canción al primer intento
MEJORES MOMENTOS | 4 DE DICIEMBRE

“Se la sabe mejor que Joaquín”: Iván acierta la canción al primer intento

El concursante ha resuelto el panel con una rapidez sorprendente.

Jorge Fernández desvela uno de los momentos más emotivos en su vida

Jorge Fernández desvela uno de los momentos más emotivos en su vida

Carlos enseña un pasaporte muy fuera de lo común en La ruleta de la suerte

Carlos enseña un pasaporte muy fuera de lo común en La ruleta de la suerte

Denuncias a Antonio Navarro.

La alcaldesa de Torremolinos muestra su "gran preocupación" por la denuncia de presunto acoso sexual contra el líder del PSOE en el municipio

Publicidad