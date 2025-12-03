Antena 3 LogoAntena3
¡Jugadón de Rosa con 15 aciertos seguidos! Su velocidad asombra en un Rosco fugaz

Gracias especialmente a ese turno, la coruñesa ha hecho una primera vuelta de 22 aciertos y se ha plantado, dejando a Manu la presión de la remontada.

Alberto Mendo
Manu y Rosa han jugado uno de sus duelos más fugaces en El Rosco. Menos de diez minutos ha durado este cara a cara de gran nivel y de estrategia rápida, sobre todo por parte de la coruñesa. Su jugadón de 15 aciertos seguidos ha merecido la gran ovación de la tarde.

Los dos concursantes han comenzado con turnos similares, con Manu ligeramente por delante. Todo ha cambiado cuando Rosa ha empezado con la I y no ha dejado de acertar hasta la Y. Han sido quince respuestas consecutivas que la han catapultado hasta los 21 aciertos. Ha cerrado su primera vuelta en su siguiente turno, convirtiendo en verde una letra más, y se ha plantado intentando sorprender a su rival.

Efectivamente, Manu ha tenido que remontar. Tampoco se había quedado muy atrás, pues estaba haciendo igualmente un Rosco brillante. En ese momento, con 15 aciertos, necesitaba siete más para evitar perder el color naranja y caer en la Silla Azul. ¡Descubre lo mejor de este impresionante duelo en el vídeo!

