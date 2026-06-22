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Mejores momentos | 22 de junio

Desenfreno en La Pista: Soraya Arnelas y Luis Larrodera lo dan todo al ritmo de ‘Las 12’

Los dos sabían de qué canción se trataba, pero sólo la cantante ha sido capaz de recordar algo de la letra. ¡Y ha hecho pleno!

Desenfreno en La Pista: Soraya Arnelas y Luis Larrodera lo dan todo al ritmo de ‘Las 12’

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El único pleno en La Pista en este programa lo ha firmado Soraya Arnelas y ha sido gracias a Ana Mena y Belinda. La cantante ha ganado a Luis Larrodera al reconocer ‘Las 12’, sin necesitar más que el primer fragmento, y ha logrado sumar cinco segundos al marcador de David. Ha sido un triunfo por la vía rápida, al contrario de lo que había sufrido Unax Ugalde hasta acertar in extremis ‘Agapimú’ de Ana Belén.

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Tanto Soraya como Luis han torcido el gesto cuando Roberto Leal les ha desvelado el año de su canción: 2024. Sin embargo, ambos invitados se han dado cuenta de que era muy conocida. El comunicador ha comentado que el tema lo contaba Ana Mena, pero no ha logrado recordar nada de la letra. Además, ha jugado con la presión de que su rival sí se la sabía.

Soraya ha aprovechado el rebote para cantar “Como yú y yo…”, suficiente para ganar pese a confundir ‘Madrid City’ con ‘Las 12’. En cualquier caso, los dos invitados han aprovechado la música para convertir el plató en una discoteca. ¡No te lo pierdas!

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