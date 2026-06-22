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AlaZ | 22 de junio

David, a dos del bote en AlaZ: con tiempo suficiente para pedir letras, ¿dará la sorpresa?

Frente a este órdago del concursante barcelonés con 23 aciertos, Javier ha protagonizado una remontada fallida precisamente por arriesgar sin pedir pista.

David, a dos del bote en AlaZ: con tiempo suficiente para pedir letras, ¿dará la sorpresa?

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La primera victoria en AlaZ, tras el empate con el que la prueba se estrenó, la ha firmado David. El concursante barcelonés ha sabido hacer una gran gestión de su tiempo y tirar de estrategia para ganar a Javier y, de paso, generar una gran expectación al situarse a sólo dos aciertos de ganar el bote de 664.000 euros. Antes del duelo, Roberto Leal ha vuelto a repasar las reglas que dan aún más emoción a este reto final de Pasapalabra.

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David ha llegado a AlaZ con más segundos acumulados y esta ventaja le ha permitido elegir jugar de la A la Z, dejando el orden inverso para Javier. Además, el arranque del barcelonés ha sido arrollador: once respuestas de un tirón. Ha simbolizado su gran tarde porque, con sólo dos turnos más, ha completado la primera ronda… ¡con 23 aciertos!

Mientras que Javier veía cómo tenía que enfrentarse a una difícil remontada, para David ha llegado el momento de jugar con el tiempo y con las pistas para las dos palabras que le quedaban. Ha pedido letra en ambos casos, pero no ha visto ya ninguna respuesta clara y se ha plantado.

Javier, con once aciertos todavía, ha ido recortando distancias. Cuando ya estaba cerca de su rival, ha cometido un fallo que le complicaba definitivamente el desenlace. Pese a tener aún 38 segundos, ha optado por arriesgar sin pedir letra. Con este lastre, se ha dado por vencido. ¡Revive este segundo AlaZ en el vídeo!

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