Plenos, reencuentros y doble empate entre los coaches en las cuartas Audiciones de La Voz

La cuarta noche de Audiciones a ciegas de La Voz volvió a dejar claro por qué el programa es el mayor espectáculo musical de la televisión. Una gala cargada de plenos, estrategias, emociones y grandes voces que hicieron vibrar al público y a nuestros coaches.

Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra han agotado prácticamente todas sus armas sí que hemos vivido una gala en la que los talents han sido los que han tomado decisiones.

Los equipos comienzan a tomar forma y los a coaches se llenan de talento. La noche estuvo marcada por los reencuentros, las segundas oportunidades y actuaciones que demostraron que el nivel musical de esta edición está más alto que nunca.

En cabeza se encuentran Malú y Mika, ambos con 11 voces en sus equipos, seguidos muy de cerca por Pablo López y Sebastián Yatra, que cierran la gala empatados con 9 talents cada uno.

Equipo Malú: dos voces más y un equipo lleno de emoción

La coach madrileña sigue consolidando su liderazgo con 11 voces en su equipo tras sumar esta noche a Victoria y Shia, dos artistas que conquistaron el plató con actuaciones llenas de sensibilidad y emoción.

Victoria, una fan de Malú, consiguió un pleno con su interpretación de ‘Deshazte de mí’ y vivió un momento inolvidable al cantar junto a la coach y Pablo López ‘Vuelvo a verte’. Por su parte, Shia, llegada desde Cuba, emocionó con su interpretación de ‘Dos gardenias’, haciendo realidad el sueño que llevaba persiguiendo desde su país natal.

Con estas dos nuevas incorporaciones, Malú sigue destacando por apostar por voces con alma y emoción, manteniendo su sello de autenticidad dentro del programa.

Equipo Mika: tres nuevas voces y el coach más competitivo de la noche

Mika protagonizó una noche redonda al sumar tres nuevos talentos a su equipo: Sophia, Pedro y Blanca. Con estas incorporaciones, su equipo alcanza ya 11 voces, empatando con Malú en cabeza.

Sophia enamoró con su interpretación de ‘Waiting Room’ de Phoebe Bridgers, con la que Mika pulsó en el último segundo.

Pedro puso la piel de gallina con ‘Falling’ de Harry Styles, dejando sin palabras a Sebastián Yatra. Y Blanca, la última de la noche, cerró la gala con una versión flamenca de ‘Cuando nadie me ve’ que emocionó a Malú y convenció a Mika para pulsar el botón.

El equipo de Mika se perfila como uno de los más variados y competitivos de esta edición, combinando estilos, emociones y un talento que sigue sorprendiendo gala tras gala.

Equipo Yatra: ritmo, energía y autenticidad con tres voces

El colombiano Sebastián Yatra vivió una gala llena de energía, sumando tres nuevas voces a su equipo: Kimy Touw, Al Liquindoi y Fernando, alcanzando un total de 9 talentos.

Kimy sorprendió con su interpretación de ‘Human’ de Rag’n Bone Man, una voz tan personal que confundió a los coaches.

Al Liquindoi, el trío gaditano que emocionó con ‘Pájaros de barro’, protagonizó un giro inesperado al entrar al programa gracias al botón del arrepentimiento.

Por último, Fernando puso a bailar a todos con su estilo country y folk, interpretando ‘Honky Tonk Blues’ y demostrando que en La Voz hay espacio para todos los estilos.

Yatra, fiel a su estilo, sigue apostando por artistas auténticos, diferentes y con una energía contagiosa que hace brillar cada actuación.

Equipo Pablo López: emoción, reencuentros y dos nuevas voces

El malagueño Pablo López completó una noche llena de emociones y reencuentros al sumar dos nuevas voces a su equipo: Estefanía y Aroa, alcanzando así 9 talents.

Estefanía deslumbró con su sensibilidad en el escenario, conquistando con ‘Antes de ti’. Por su parte, Aroa protagonizó uno de los momentos más especiales de la gala: regresó al programa tras haber formado parte del equipo de Pablo en La Voz Kids 2022, y su reencuentro con el coach fue pura emoción.

Con su equipo cada vez más sólido, Pablo López continúa construyendo un grupo de artistas donde la emoción y la verdad siguen siendo sus mayores aliadas.